Реклама
Новости

В Москве дали названия семи строящимся станциям метро

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:17

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия семи строящихся станций метрополитена. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Выбор сделали москвичи в голосовании проекта „Активный гражданин“. <…> Спасибо жителям за участие в жизни города», — написал мэр в своем телеграм-канале.

На Троицкой линии появятся станции «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской линии — «Остров Мечты» и «Бирюлево», на Рублево-Архангельской линии — «Бульвар Генерала Карбышева», на Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Ранее Собянин рассказал, что в столичном метро могут появиться беспилотные поезда — работа над этой инициативой уже идет. «Он [поезд] вмeстит бoльше пaссажиров, егo двeри будут рeкордно ширoкими, а внутри стaнет eще тишe и кoмфортнее», — заявил мэр.

расскажите друзьям
теги
Международный аэропорт Внуково
люди
Сергей Собянин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»