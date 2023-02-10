В Москве дали названия семи строящимся станциям метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия семи строящихся станций метрополитена. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«Выбор сделали москвичи в голосовании проекта „Активный гражданин“. <…> Спасибо жителям за участие в жизни города», — написал мэр в своем телеграм-канале.
На Троицкой линии появятся станции «Троицк» и «Корниловская», на Бирюлевской линии — «Остров Мечты» и «Бирюлево», на Рублево-Архангельской линии — «Бульвар Генерала Карбышева», на Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».
Ранее Собянин рассказал, что в столичном метро могут появиться беспилотные поезда — работа над этой инициативой уже идет. «Он [поезд] вмeстит бoльше пaссажиров, егo двeри будут рeкордно ширoкими, а внутри стaнет eще тишe и кoмфортнее», — заявил мэр.