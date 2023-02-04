Собянин сообщил о разработке беспилотного поезда для московского метро

В конце декабря заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что скорость поездов «Москва-2020» в новой комплектации машинист будет видеть на лобовом стекле в кабине. Он добавил, что трансляцию скорости для пассажиров организовывать не планировалось, но выполнить это технически «очень легко» — для этого мэрия намерена провести опрос среди москвичей.