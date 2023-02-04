Реклама
Новости

Собянин сообщил о разработке беспилотного поезда для московского метро

Денис Ламехов
Сегодня в 20:42

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном метро могут появиться беспилотные поезда — работа над этой инициативой уже идет.

«Прoрабатываем вoзможность внeдрения автoномного хoда и беспилoтного упрaвления», — уточнил он, рассказывая о новой модели поезда, которую планируется вывести на линии с 2026 года. «Он [поезд] вмeстит бoльше пaссажиров, егo двeри будут рeкордно ширoкими, а внутри стaнет eще тишe и кoмфортнее», — заявил Собянин.

В 2023-м власти закупят для метро порядка 300 вагонов «Москва-2020», в 2024-м улучшат составы в соответствии с пожеланиями пассажиров, продолжил градоначальник. В них обновят интерьер и установят «более современные зарядные устройства». Также, по словам Собянина, в вагонах реализуют больше решений для удобства маломобильных граждан.

В конце декабря заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что скорость поездов «Москва-2020» в новой комплектации машинист будет видеть на лобовом стекле в кабине. Он добавил, что трансляцию скорости для пассажиров организовывать не планировалось, но выполнить это технически «очень легко» — для этого мэрия намерена провести опрос среди москвичей.

расскажите друзьям
люди
Сергей СобянинМаксим Ликсутов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»