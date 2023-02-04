Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном метро могут появиться беспилотные поезда — работа над этой инициативой уже идет.
«Прoрабатываем вoзможность внeдрения автoномного хoда и беспилoтного упрaвления», — уточнил он, рассказывая о новой модели поезда, которую планируется вывести на линии с 2026 года. «Он [поезд] вмeстит бoльше пaссажиров, егo двeри будут рeкордно ширoкими, а внутри стaнет eще тишe и кoмфортнее», — заявил Собянин.
В 2023-м власти закупят для метро порядка 300 вагонов «Москва-2020», в 2024-м улучшат составы в соответствии с пожеланиями пассажиров, продолжил градоначальник. В них обновят интерьер и установят «более современные зарядные устройства». Также, по словам Собянина, в вагонах реализуют больше решений для удобства маломобильных граждан.
В конце декабря заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что скорость поездов «Москва-2020» в новой комплектации машинист будет видеть на лобовом стекле в кабине. Он добавил, что трансляцию скорости для пассажиров организовывать не планировалось, но выполнить это технически «очень легко» — для этого мэрия намерена провести опрос среди москвичей.