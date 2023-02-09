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Лиам Нисон снимется в триллере о побеге из тюрьмы «Призрак Райкера»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:44

Британский актер Лиам Нисон, известный по фильмам «Список Шиндлера» и «Реальная любовь», снимется в триллере «The Riker’s Ghost» («Призрак Райкера»). Его поставит режиссер Нил Джордан («Интервью с вампиром»), сообщил Deadline.

Нисон сыграет готовящегося к освобождению заключенного, который вынужден устроить побег из тюрьмы, но не для себя, а для некоего террориста. Съемки картины начнутся в сентябре 2023 года.

«Это уникальный взгляд на побег из тюрьмы. На свободу из заключения выбирается с помощью одних своих рук тот, кто просто хочет досидеть свой срок», — отметил Джордан.

Сценарий фильма подготовили Шон О’Киф, работавший ранее над «Правосудием Спенсера», и автор «Одичавшего» Брайан Рудник. Продюсерами ленты выступили Алан Молони из Parallel Film, Стив Ричардс из Endurance Media, а также Джейк Катофски, Сьюзан Маллен и Руперт Уайатт.

Нисон, Джордан и Молони ранее работали вместе над нуар-триллером «Марлоу», о котором «Афиша Daily» писала здесь. Нисон и Ричардс же сотрудничали на съемках фильмов «Воздушный маршал» и «Неизвестный».

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