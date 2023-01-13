В сети появился трейлер нуара «Марлоу» с Лиамом Нисоном, Дианой Крюгер и Джессикой Лэнг

На ютьюб-канале One Media появился трейлер нуар-триллера «Марлоу», в котором снялись Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Заложница»), Диана Крюгер («Троя», «Господин Никто») и Джессика Лэнг («Американская история ужасов»).
Ролик показал атмосферу Лос-Анджелеса 1950-х годов, воссозданную в фильме, а также представил главных героев картины — частного детектива Марлоу, его богатую клиентку, оставленную любовником, и ее мать-киноактрису.
Героиня Крюгер обращается к сыщику с просьбой выяснить, куда и по какой причине пропал ее возлюбленный. Тривиальное на первый взгляд дело оборачивается серьезным и крайне опасным расследованием.
Оно, судя по всему, вскроет правду не только о самой клиентке детектива и ее близких, но и о наиболее влиятельных людях в Голливуде — тех, с кем лучше не связываться, как отмечает один из персонажей в трейлере.
Режиссером фильма выступил Нил Джордан, известный по лентам «Интервью с вампиром» и «Жестокая игра». Сценарий написал Уилльям Монахан («Отступники») по мотивам романа Джона Банвилла «Блондинка с черными глазами» («The Black-Eyed Blonde»).
Продюсерами триллера стали Алан Молони, Гэри Левинсон, Филип Ким, Патрик Хиблер, Марк Фазано и Билли Хайнс. В актерский состав вошли Адевале Акиннуойе-Агбадже, Алан Камминг, Дэнни Хьюстон, Иэн Харт и Колм Мини.