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Британская Unilever, владеющая брендами Dove и Rexona, не намерена уходить из России

Денис Ламехов
Сегодня в 14:57

Британская компания Unilever (производит товары под брендами Dove, Rexona, Axe, «Чистая линия», Knorr, Calve и другими) не намерена уходить из России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление представителя компании.

«Все наши предприятия в стране продолжают работать и выпускать продукцию для россиян», — добавили в Unilever.

8 марта в компании сообщили, что приостановят экспорт продукции в Россию и импорт из нее. В Unilever также пообещали прекратить инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в стране. Сообщалось, что производитель не будет получать прибыль от своего присутствия на российском рынке.

14 марта екатеринбургское издание E1 опубликовало сообщение представителя компании: «Ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов нашему бизнесу предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей. Наши потребители могут увидеть определенные изменения в нашем ассортименте, при этом качество продукции не изменится».

Unilever — один из самых крупных производителей товаров повседневного спроса в мире. В России компания работает с 1991 года, она выпускает свою продукцию на базе четырех производственных кластеров.

Выручка ООО «Юнилевер Русь», основного юрлица компании в России, по данным РБК, в 2021 году составила 85,97 млрд рублей. Глобальный оборот компании составил 52,44 млрд евро (порядка 4,57 трлн рублей по среднему курсу евро к рублю за 2021 год).

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