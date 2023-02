Уход от провокации и работа над ошибками: главное из первого после скандала интервью Демны Гвасалии

Демну исключили из списка номинантов на премию «Дизайнер года» The Fashion Awards, а отраслевое издание The Business of Fashion отозвало у него свою награду Global Voices Award. Adidas, по ряду сообщений, решил пересмотреть отношения с брендом — до этого компании успели выпустить ряд совместных коллекций.