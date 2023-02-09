Уход от провокации и работа над ошибками: главное из первого после скандала интервью Демны Гвасалии

«Меня называли жуткими словами, но я не такой, и Balenciaga не такой бренд. С этим было сложно справляться, если добавить к этому кошмар оттого, что меня ассоциировали с такими вещами [насилием в отношении детей]. Это наши ошибки, нам нужно нести за них ответственность. Я бы никогда не хотел связываться с подобной тематикой — да и кто вообще хотел бы?»