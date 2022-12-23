СМИ: adidas пересматривает партнерство с Balenciaga

Производитель спортивной одежды и обуви adidas пересматривает партнерство с Balenciaga, одним из самых влиятельных люксовых брендов последнего времени. Об этом пишет Sneaker Freaker со ссылкой на письма клиентам, которые оформили предзаказ на вещи из совместной коллекции.
«Мы взяли паузу, чтобы дать оценку нашему сотрудничеству с Balenciaga и решили приостановить выпуск всех товаров до дальнейшего уведомления. Поэтому, к сожалению, мы не сможем выполнить ваш предварительный заказ на кроссовки Balenciaga/adidas Stan Smith», — указано в одном из писем службы клиентского сервиса adidas.
Журнал сообщает, что тот же покупатель разместил предзаказ на ту же модель кед еще и на сайте Balenciaga. Через какое‑то время бренд отправил сообщение, где было указано: «Доставка товара будет задержана». Пользователя попросили «игнорировать уже полученное уведомление с <…> номером отслеживания внутри».
«Перед этим покупатель получил кроссовки Triple S из той же коллекции, так что, похоже, бренды реагируют на динамично меняющиеся обстоятельства. Информация поступила из Сингапура, но вполне вероятно, что приостановка коснется всех стран», — пишет Sneaker Freaker.
Причина для возможного пересмотра сотрудничества — скандал вокруг рекламной кампании Balenciaga «Gift Shop» (англ. — «Магазин подарков») с участием детей. И бренду, и его креативному директору Демне Гвасалии пришлось извиняться за публикацию съемки. Его исключили из списка номинантов на премию «Дизайнер года» The Fashion Awards, а отраслевое издание The Business of Fashion отозвало у Демны свою награду Global Voices Award.