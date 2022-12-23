СМИ: adidas пересматривает партнерство с Balenciaga

Журнал сообщает, что тот же покупатель разместил предзаказ на ту же модель кед еще и на сайте Balenciaga. Через какое‑то время бренд отправил сообщение, где было указано: «Доставка товара будет задержана». Пользователя попросили «игнорировать уже полученное уведомление с <…> номером отслеживания внутри».