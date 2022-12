СМИ: adidas пересматривает партнерство с Balenciaga

Причина для возможного пересмотра сотрудничества — скандал вокруг рекламной кампании Balenciaga «Gift Shop» (англ. — «Магазин подарков») с участием детей. И бренду, и его креативному директору Демне Гвасалии пришлось извиняться за публикацию съемки. Его исключили из списка номинантов на премию «Дизайнер года» The Fashion Awards, а отраслевое издание The Business of Fashion отозвало у Демны свою награду Global Voices Award.