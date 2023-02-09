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Тбилиси, грузинские деревни и реинкарнация: Ладо Кватания снял короткометражку на песню Mgzavrebi

Семён Гудошников
Сегодня в 15:33

Режиссер Ладо Кватания и грузинская группа Mgzavrebi представили короткометражный фильм-клип на песню «Waltz».

Съемки проходили в Тбилиси и высокогорных грузинских деревнях. Работа над видео продолжалась год, в нем снялись грузинские актеры Ачи Макалатия, Вероника Каландаришвили, Дато Двалишвили и сам Кватания.

В центре сюжета — молодая грузинская пара, которая ждет появления дочери. В это же время у главного героя умирает мать, чью потерю он глубоко переживает. В конце клипа образ умершей матери принимает участие в таинственном ритуале омовения молоком, в результате которого пожилая женщина превращается в ребенка. Эта сцена перемежается с кадрами рождения дочери.

Как отмечают создатели клипа, фильм рассказывает о незримой связи с ушедшим близким человеком и о мистической возможности реинкарнации души.

Ладо Кватания поясняет, что черно-белые кадры в клипе — не архивные. Их в течение недели в сентябре снимали в высокогорных грузинских Раче и Бахмаро. «Чудо, что нам удалось зафиксировать это хрупкое безвременье — жизнь в грузинских деревнях», — заявил он.

Съемочная команда посвятила короткометражный клип-фильм близким, которых больше нет рядом.

«Waltz» появился в недавнем альбоме Mgzavrebi «Kamara», который увидел свет 2 февраля. Музыканты Mgzavrebi называют «Waltz» песней об утрате близкого человека и танце с ним. В композиции звучит мотив колыбельной, которую в детстве пела солисту группы Гиги Дедаламазишвили его бабушка.

Ладо Кватания известен работой над клипами для Cardi B, Канье Уэста, Оксимирона, Монеточки, Манижи, Noize MC, Масла Черного Тмина и других артистов. В 2022 году вышел его дебютный полнометражный фильм «Казнь».

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