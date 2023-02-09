Тбилиси, грузинские деревни и реинкарнация: Ладо Кватания снял короткометражку на песню Mgzavrebi

В центре сюжета — молодая грузинская пара, которая ждет появления дочери. В это же время у главного героя умирает мать, чью потерю он глубоко переживает. В конце клипа образ умершей матери принимает участие в таинственном ритуале омовения молоком, в результате которого пожилая женщина превращается в ребенка. Эта сцена перемежается с кадрами рождения дочери.