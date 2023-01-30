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The Moscow Times: Минкульт попросил Третьяковку оценить соответствие экспозиции духовным ценностям

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:52

Министерство культуры направило руководству Третьяковской галереи письмо с требованием отчитаться «по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок <…> в соответствии с духовно-нравственными ценностями». Об этом сообщил The Moscow Times.

В распоряжении издания оказался соответствующий документ. В нем, как указывает СМИ, замдепартамента музеев и внешних связей Минкульта Наталия Чечель просит гендиректора галереи Зельфиру Трегулову подготовить ответ на жалобу посетителя.

Последнего зовут Сергеем Шадриным. Он обратился в ведомство из‑за того, что, по его мнению, экспозиция музея не соответствует государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Мужчина посчитал, что в цикле «Тайная вечеря» «невозможно понять, кто является Иудой», а также пожаловался, что на полотнах второй половины XX века есть сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов».

Кроме того, Шадрина расстроило, что искусство этого периода представляет сцены «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.

Также посетителя галереи возмутила статую Пьеты Александра Бурганова — отсутствие головы у фигуры он назвал «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета.

Официальной реакции от представителей Третьяковской галереи пока не последовало. Один из сотрудников на условиях анонимности заявил журналистам: «Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством, — якобы письмом из народа, которому дается официальный ход».

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