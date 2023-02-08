Gorillaz опубликовали видео на сингл «Silent Running»

«В этом году Деймону Албарну исполнится уже 55 лет — но музыкального задора британец не потеряет, кажется, никогда. В феврале выходит восьмой альбом его виртуальной группы, где найдется место всему. Заглавный сингл написан вместе с чеширским котом Тандеркэтом — и это лучший гимн тяжелому похмелью. Заодно в треклисте можно найти коллаб с рэпером Bad Bunny — а значит, это уже готовый хит», — писала «Афиша Daily» о «Cracker Island».