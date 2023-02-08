Gorillaz опубликовали видео на сингл «Silent Running»

Британская группа Gorillaz опубликовала клип на вышедшую в конце января композицию «Silent Running». Ее можно послушать здесь.
В треке лидеру группы Деймону Албарну подпевает Аделейе Омотайо, в прошлом — бэк-вокалист музыкального коллектива, который играл с Эми Вайнхаус, а ныне участник The Humanz Choir — хора в составе Gorillaz.
В видео, согласно заявлению виртуального квартета, его участники Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс разгадывают тайну исчезновения четвертого соратника — 2-D. Под видео с ютьюб-аккаунта группы: (и, очевидно, от лица Албарна) оставлен комментарий «Кто‑то знает, сколько раз я спасал 2-D? Сбился со счета, честно говоря».
«Silent Running» — пятый сингл с готовящейся к выходу пластинки «Cracker Island» — прежде увидели свет заглавная композиция, а также треки «New Gold», «Baby Queen» и «Skinny Ape». Релиз лонгплея намечен на 24 февраля.
«В этом году Деймону Албарну исполнится уже 55 лет — но музыкального задора британец не потеряет, кажется, никогда. В феврале выходит восьмой альбом его виртуальной группы, где найдется место всему. Заглавный сингл написан вместе с чеширским котом Тандеркэтом — и это лучший гимн тяжелому похмелью. Заодно в треклисте можно найти коллаб с рэпером Bad Bunny — а значит, это уже готовый хит», — писала «Афиша Daily» о «Cracker Island».