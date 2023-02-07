Роскомнадзор заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы по неизвестной причине

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ), следует из сервиса ведомства для проверки ограничений. Причины блокировки не указаны.
Оператор «Билайн» при переходе по ссылке mhg.ru ссылается на закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
25 января Мосгорсуд постановил ликвидировать МХГ по иску Минюста. В числе причин были названы участие членов МХГ в мероприятиях «за пределами своего региона» и несоответствие устава организации актуальным требованиям законодательства. Организация планировала обжаловать решение суда.
Московская Хельсинкская группа — старейшая негосударственная правозащитная организация в России. Она основана в 1976 году с целью содействия выполнению Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.
Одним из соучредителей группы была Людмила Алексеева, которая стала ее председателем в 1996 году и возглавляла организацию до своей смерти в 2018-м. В 2012 году МХГ отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах.