Роскомнадзор заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы по неизвестной причине

Одним из соучредителей группы была Людмила Алексеева, которая стала ее председателем в 1996 году и возглавляла организацию до своей смерти в 2018-м. В 2012 году МХГ отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах.