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Суд постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

Денис Ламехов
Сегодня в 16:35

Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа» по иску Министерства юстиции, передает «Интерфакс».

В числе причин были названы участие членов МХГ в мероприятиях «за пределами своего региона» и несоответствие устава организации актуальным требованиям законодательства. Согласно заявлению представителя Минюста, вне Москвы было проведено 11 мероприятий.

Как ожидается, Московская Хельсинкская группа обжалует вынесенное решение. Об иске министерства стало известно 20 декабря 2022 года. Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева о нем отозвалась так:

«Там очень странная история, потому что у МХГ действительно представители были на каких‑то судах в других субъектах, но опять же они считают, что это в рамках партнерских каких‑то отношений, то есть они поддержать там кого‑то приехали, это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта».

Московская Хельсинкская группа — старейшая негосударственная правозащитная организация в России. Она основана в 1976 году с целью содействия выполнению Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.

Одним из соучредителей группы была Людмила Алексеева, которая стала ее председателем в 1996 году и возглавляла организацию до своей смерти в 2018-м. В 2012 году МХГ отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах.

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люди
Ева МеркачеваЛюдмила Алексеева
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