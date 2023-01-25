Суд постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

«Там очень странная история, потому что у МХГ действительно представители были на каких‑то судах в других субъектах, но опять же они считают, что это в рамках партнерских каких‑то отношений, то есть они поддержать там кого‑то приехали, это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта».