«Памела: История любви»: Netflix выпустил трейлер документалки о Памеле Андерсон

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер фильма «Памела: История любви» — документальной ленты о карьере и личной жизни Памелы Андерсон. На стриминговом сервисе картина выйдет 31 января.
В двухминутном ролике под хит The Cardigans «Lovefool» главная героиня признается, что «впервые хочет взять под контроль повествование» о своей судьбе.
«Мне пришлось строить карьеру на осколках, но я не девица в беде», — говорит Андерсон в трейлере, добавляя, что она попадала в сумасшедшие ситуации — и выживала в них.
В картине вспоминают скандал с просочившимся секс-видео Памелы и ее бывшего мужа Томми Ли. А также какой эффект он оказал на карьеру актрисы.
«Наконец она рассказывает свою историю собственным словами, но при этом она не знает, какие архивные видео и личные дневники будут использованы в фильме», — поделился с People режиссер картины Райан Уайт, работавший ранее над сериалом «Хранители».