Реклама
Новости

«Памела: История любви»: Netflix выпустил трейлер документалки о Памеле Андерсон

Семён Гудошников
Сегодня в 20:17

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер фильма «Памела: История любви» — документальной ленты о карьере и личной жизни Памелы Андерсон. На стриминговом сервисе картина выйдет 31 января.

В двухминутном ролике под хит The Cardigans «Lovefool» главная героиня признается, что «впервые хочет взять под контроль повествование» о своей судьбе.

«Мне пришлось строить карьеру на осколках, но я не девица в беде», — говорит Андерсон в трейлере, добавляя, что она попадала в сумасшедшие ситуации — и выживала в них.

В картине вспоминают скандал с просочившимся секс-видео Памелы и ее бывшего мужа Томми Ли. А также какой эффект он оказал на карьеру актрисы.

«Наконец она рассказывает свою историю собственным словами, но при этом она не знает, какие архивные видео и личные дневники будут использованы в фильме», — поделился с People режиссер картины Райан Уайт, работавший ранее над сериалом «Хранители».

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Памела АндерсонТомми ЛиРайан Уайт
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»