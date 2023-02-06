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В сети вышел трейлер сериала «Консультант» с Кристофом Вальцем

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:23

На ютьюб-канале стримингового сервиса Prime Video опубликовали трейлер сериала «Консультант», в котором центральную роль исполнил Кристоф Вальц. Триллер выйдет на платформе 24 февраля.

В нем Вальца можно будет увидеть в роли социопата Регуса Патоффа, привлеченного в качестве бизнес-консультанта компанией, которая разрабатывает мобильные игры. Патоффа нанимают, когда гендиректора фирмы находят мертвым.

Что случилось с прежним начальником, остается неизвестным, хотя его смерть считают самоубийством. Новый босс обещает не задержаться в компании надолго, но становится проблемой для подчиненных с момента своего появления.

Он срочно вызывает в офис работающих на удаленке сотрудников и увольняет мужчину из‑за неприятия его запаха. Кроме того, вскоре работники фирмы начинают подозревать, что Патофф и вовсе опасен для окружающих.

В сериале помимо Вальца снялись Бриттани О’Грейди («Белый лотос»), Нат Вулфф («Противостояние»), Эйми Карреро («Меню»), Майкл Чарльз Ваккаро («Ради всего человечества») и Слоун Эйвери («В ритме жизни»).

Среди создателей шоу — Тони Басгэллоп («Дом с прислугой»), Мэтт Шэкман («ВандаВижен»), Стив Старк, Эндрю Миттман и Кай Долбашьян. Вальц также числится одним из исполнительных продюсеров проекта, основанного на романе Бэнтли Литтла.

«„Консультант“ — это едкая сатира о корпоративной среде, которая столь же тревожна, сколько и мрачным образом смешна. Тони создал нечто действительно неожиданное в этом сериале», — рассказывал ранее представитель MGM Майкл Райт.

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Кристоф ВальцТони БасгэллопЭйми КаррероМэтт ШэкманМайкл Райт
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