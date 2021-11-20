Кристоф Вальц сыграет главную роль в сериале «Консультант». Его снимет режиссер «ВандаВижен»

Австрийский актер Кристоф Вальц сыграет главную роль в сериале «Консультант», который будет поставлен режиссером «ВандаВижена» Мэттом Шекманом по одноименному роману Бентли Литтл. Об этом сообщил Collider.

Оригинальная книга вышла в 2015 году. Ее телеадаптацией займется Тони Басгаллоп, сценарист «Дома с прислугой». Сериал разработает компания Amazon Originals. Она обещает зрителям «мрачный комедийный офисный триллер».

По сюжету столкнувшаяся с финансовыми сложностями фирма нанимает консультанта для оптимизации своего бизнеса. Сотрудники компании рассчитывают, что перемены пройдут легко и безболезненно. Однако консультант быстро приобретает чрезмерно большую власть.

«„Консультант“ — это едкая сатира о корпоративной среде, которая столь же тревожна, сколько и мрачным образом смешна. Тони создал нечто действительно неожиданное в этом сериале», — прокомментировал представитель MGM Майкл Райт.

Вальц выступит одним из исполнительных продюсеров проекта. Также продюсированием «Консультанта» займутся Басгаллоп, Шекман, Стив старк, Эндрю Миттман и Кай Долбашян. Когда сериал выйдет на экраны, пока неизвестно.