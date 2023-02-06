Сиквел «Аватара» обогнал «Титаник» по международным кассовым сборам

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» по итогам восьмого уик-энда обогнал «Титаник» и занял третью строчку в рейтинге самых кассовых картин в международном прокате. Об этом сообщает Deadline.
В общей сложности с момента премьеры «Путь воды» собрал 1,538 млрд долларов на зарубежных рынках. Первые две строчки топа занимает оригинальный «Аватар» (2,1 млрд долларов) и «Мстители: Финал» (1,9 млрд).
Однако «Титаник» еще может вернуть свое третье место в этом списке. В честь своего 25-летнего юбилея картина про Джека и Роуз возвращается в кинотеатры в 4K HDR 3D и заработает еще больше денег.
В общем рейтинге, где учитываются как международные сборы, так и в США, «Аватар: Путь воды» по-прежнему находится на четвертой строчке. Перед ним — «Аватар», «Мстители: Финал» и «Титаник».
Фильм «Аватар: Путь воды» дебютировал в мировом прокате 16 декабря. Действие фильма происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Джейк Салли и Нейтири построили свой райский уголок на Пандоре и стали родителями. Вооруженные люди вновь попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.
Первый «Аватар» вышел в 2009 году. В картине главный герой Джейк Салли был еще человеком, который прибыл на Пандору изучать планету и искать редкий металл, необходимый для решения энергетического кризиса на Земле. Это самый кассовый фильм в истории: его сборы в США составили 760 млн долларов, а во всем мире — более 2,9 млрд.