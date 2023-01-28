«Аватар-2» стал четвертым самым кассовым фильмом в истории. Позади осталось «Пробуждение силы»

Теперь в топе самых богатых фильмов сразу три проекта Кэмерона — «Аватар» на первом месте, «Титаник» на третьем и «Аватар: Путь воды» на четвертом. При этом картина про Джека и Роуз в честь своего 25-летнего юбилея отправляется в кинотеатры в 4K HDR 3D и заработает еще больше денег.