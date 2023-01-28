«Аватар-2» стал четвертым самым кассовым фильмом в истории. Позади осталось «Пробуждение силы»

За неделю «Аватар: Путь воды» переместился сразу на две строчки вверх в рейтинге самых кассовых фильмов в истории, сообщает Deadline. Сиквел Джеймса Кэмерона занял четвертое место, оставив позади «Звездные войны: Пробуждение силы» с почти 2,075 млрд долларов.
Теперь в топе самых богатых фильмов сразу три проекта Кэмерона — «Аватар» на первом месте, «Титаник» на третьем и «Аватар: Путь воды» на четвертом. При этом картина про Джека и Роуз в честь своего 25-летнего юбилея отправляется в кинотеатры в 4K HDR 3D и заработает еще больше денег.
Для Disney, занимавшейся производством, это означает, что студия выпустила три из пяти самых кассовых фильмов за всю историю, включая «Мстителей: Финал» на второй строчке.
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