Автор «Мира Юрского периода» снимет фильм «Атлантида»

Американская кинокомпания Skydance снимет художественный фильм «Атлантида». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссером выступит Колин Треворроу, работавший над «Миром Юрского периода». Сценарием займется Чармейн ДеГрате («Дом дракона»).
Изначально картину должна была выпустить Universal Pictures. Планировалось, что Треворроу срежиссирует «Атлантиду» по сценарию Данте Харпера («Чужой: Завет»), но вместе со студией проект сменил сценариста.
ДеГрате переработает первую версию скрипта Харпера вместе с Треворроу, но концепция останется неизменной. Это будет фантастическое приключение на основе легенды о развитой цивилизации, которая погибла вместе с ушедшим под воду континентом.
В прошлом году Треворроу представил фильм «Мир Юрского периода: Господство». Он получил скромные оценки критиков и три номинации на «Золотую малину».