Ликсутов: в новых поездах московского метро машинист будет видеть скорость на лобовом стекле

Скорость поездов столичного метро «Москва-2020» в новой комплектации машинист будет видеть на лобовом стекле в кабине, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Его цитирует ТАСС.
Ликсутов добавил, что трансляцию скорости для пассажиров организовывать не планировалось, но выполнить это технически «очень легко». «Мы спросим у пассажиров, проведем опрос, нужно или не нужно», — заявил он.
Также замглавы мэрии сообщил, что в новых комплектациях поезда изменят обивку, узлы сочленения вагонов и добавят батарею для увеличения автономного хода.
Поезда «Москва-2020», как следует из названия, были запущены в московской подземке в 2020-м. Дизайн для них выбирали открытым голосованием. За победивший вариант с кабиной округлой формы и удлиненными вертикальными фарами проголосовали более 35% участников.