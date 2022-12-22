Реклама
Новости

Ликсутов: в новых поездах московского метро машинист будет видеть скорость на лобовом стекле

Денис Ламехов
Сегодня в 17:05

Скорость поездов столичного метро «Москва-2020» в новой комплектации машинист будет видеть на лобовом стекле в кабине, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Его цитирует ТАСС.

Ликсутов добавил, что трансляцию скорости для пассажиров организовывать не планировалось, но выполнить это технически «очень легко». «Мы спросим у пассажиров, проведем опрос, нужно или не нужно», — заявил он.

Также замглавы мэрии сообщил, что в новых комплектациях поезда изменят обивку, узлы сочленения вагонов и добавят батарею для увеличения автономного хода.

Поезда «Москва-2020», как следует из названия, были запущены в московской подземке в 2020-м. Дизайн для них выбирали открытым голосованием. За победивший вариант с кабиной округлой формы и удлиненными вертикальными фарами проголосовали более 35% участников.

расскажите друзьям
люди
Максим Ликсутов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»