Public Image Ltd не поедут на «Евровидение» от Ирландии. Страну представит группа Wild Youth

«We Are One» написана в сотрудничестве со шведским композитором Йоргеном Элофссоном. Он, помимо прочего, знаменит тем, что в начале 2010-х стал соавтором композиции Келли Кларксон Stronger (What Doesn’t Kill You). Трек получил несколько номинаций на «Грэмми».