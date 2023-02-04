Public Image Ltd не поедут на «Евровидение» от Ирландии. Страну представит группа Wild Youth

Реплики жюри, которые приводит Louder, звучали так: «К нему [Лайдону] я испытываю лишь уважение. Но я не знаю, подходящая ли это песня для „Евровидения“»; «Столь тонкая композиция могла бы выделиться на конкурсе. Но я не уверен, что она для него подходит».