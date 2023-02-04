Public Image Ltd не поедут на «Евровидение» от Ирландии. Страну представит группа Wild Youth

Британская постпанк-группа Public Image Ltd под предводительством Джона Лайдона (в прошлом — фронтмена Sex Pistols) проиграла в состязании за право представлять Ирландию на песенном конкурсе «Евровидение», пишет Consequence of Sound.
Лайдон имел право на участие в отборе, так как его родители — ирландцы, а сам он — обладатель британского и ирландского паспортов. В своей заявке Public Image Ltd исполнили выпущенную в начале января песню «Hawaii» — первую после семилетнего перерыва.
«Hawaii» посвящена Норе Фостер, супруге Лайдона. Она страдает от болезни Альцгеймера. Живое исполнение композиции в рамках отборочного тура — ниже.
Реплики жюри, которые приводит Louder, звучали так: «К нему [Лайдону] я испытываю лишь уважение. Но я не знаю, подходящая ли это песня для „Евровидения“»; «Столь тонкая композиция могла бы выделиться на конкурсе. Но я не уверен, что она для него подходит».
Помимо Public Image Ltd в отборе участвовали еще пять музыкальных проектов. Среди них жюри и зрители выбрали группу Wild Youth с нейтральным поп-номером «We Are One».
«We Are One» написана в сотрудничестве со шведским композитором Йоргеном Элофссоном. Он, помимо прочего, знаменит тем, что в начале 2010-х стал соавтором композиции Келли Кларксон Stronger (What Doesn’t Kill You). Трек получил несколько номинаций на «Грэмми».
«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле, финал намечен на 12 мая. Конкурс должен был пройти на территории Украины, однако из соображений безопасности организаторы приняли решение перенести его в Великобританию.