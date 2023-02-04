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Warner Bros. купила права на новую книгу Стивена Кинга «Билли Саммерс»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:47

Warner Bros. приобрела права на новый бестселлер Стивена Кинга «Билли Саммерс». Об этом сообщает Deadline.

Компания разрабатывает ленту, продюсированием которой займутся Bad Robot Джей Джей Абрамса и Appian Way Леонардо Ди Каприо. Сценарий пишут Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц, работавшие над «Последним самураем».

По данным издания, если проект выйдет отличным то Абрамс может занять кресло режиссера, а Ди Каприо сыграть главного героя.

Первоначально проект был задуман как десятисерийный сериал для стримингов. Однако позже продюсеры решили рассказать историю в полнометражном формате.

Роман «Билли Саммерс» был опубликован 3 августа 2021 года. Он сочетает в себе жанры ужасов, детектива, психологического триллера, драмы и фантастики.

Главный герой романа — профессиональный наемный убийца. Он решает взять свой последний заказ и начать жить более спокойно и размеренно. Но его планам не суждено сбыться, по крайней мере не так быстро.

Подробности по теме
Писатель и убийство: «Билли Саммерс» — новый (очень хороший) роман Стивена Кинга
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Стивен КингДжей АбрамсЛеонардо ДиКаприоЭдвард ЦвикМаршалл Херсковиц
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