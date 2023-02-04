Warner Bros. купила права на новую книгу Стивена Кинга «Билли Саммерс»

Warner Bros. приобрела права на новый бестселлер Стивена Кинга «Билли Саммерс». Об этом сообщает Deadline.
Компания разрабатывает ленту, продюсированием которой займутся Bad Robot Джей Джей Абрамса и Appian Way Леонардо Ди Каприо. Сценарий пишут Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц, работавшие над «Последним самураем».
По данным издания, если проект выйдет отличным то Абрамс может занять кресло режиссера, а Ди Каприо сыграть главного героя.
Первоначально проект был задуман как десятисерийный сериал для стримингов. Однако позже продюсеры решили рассказать историю в полнометражном формате.
Роман «Билли Саммерс» был опубликован 3 августа 2021 года. Он сочетает в себе жанры ужасов, детектива, психологического триллера, драмы и фантастики.
Главный герой романа — профессиональный наемный убийца. Он решает взять свой последний заказ и начать жить более спокойно и размеренно. Но его планам не суждено сбыться, по крайней мере не так быстро.