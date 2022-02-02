Студия Джей Джей Абрамса снимет сериал по новой книге Стивена Кинга «Билли Саммерс»

Кинокомпания Bad Robot, принадлежащая режиссеру Джей Джей Абрамсу, выпустит мини-сериал по мотивам свежего бестселлера Стивена Кинга «Билли Саммерс». Об этом пишет Deadline.

Главный герой романа — профессиональный наемный убийца. Он решает взять свой последний заказ и начать жить более спокойно и размеренно. Но его планам не суждено сбыться, по крайней мере, не так быстро.

Абрамс станет одним из продюсеров экранизации. Также над картиной поработают Эдвард Цвик («Кровавый алмаз», «Последний самурай») и Маршалл Херсковиц («Честная куртизанка»).

Предположительно, в проекте будет от шести до десяти эпизодов. По информации источников Deadline, шоу будет развиваться очень быстро, но других подробностей, например, о дате выхода или названии ленты, пока нет.

Студия Bad Robot уже не впервые разрабатывает картины по мотивам романов Кинга. В 2016 году появился сериал «11.22.63», с 2018 по 2019-й выходил «Касл-Рок», а в июне 2021-го состоялась премьера «Истории Лизи».

Роман «Билли Саммерс» был опубликован 3 августа 2021 года. Он сочетает в себе жанры ужасов, детектива, психологического триллера, драмы и фантастики.