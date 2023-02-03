30-летнего пса Боби из Португалии признали самой старой собакой в истории

«Боби — особенный, потому что смотреть на него значит вспоминать людей, которые были частью нашей семьи и, к сожалению, уже не с нами, как мой отец, мой брат или мои бабушка с дедушкой. Боби представляет эти поколения», — поделился Лионель Коста, которому на момент рождения Боби было восемь лет.