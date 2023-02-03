30-летнего пса Боби из Португалии признали самой старой собакой в истории

30-летнего пса Боби, живущего в деревне неподалеку от португальского города Лейрия, признали самой старой собакой в истории. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Боби исполнилось уже 30 лет и 268 дней. Всю свою жизнь он прожил в семье Коста. Пес относится к породе Рафейру ду Алентежу, также известной как португальская сторожевая или португальский/алентежский мастиф.
Обычно собаки этой породы, являющейся потомком тибетских мастифоф, живут около 12-14 лет. Однако Боби серьезно превзошел этот срок. По мнению хозяев, это случилось, поскольку пес жил в «тихой, спокойной среде», вдали от городов».
Рекордсмена никогда не сажали на цепь и не надевали на него поводок. На протяжении всей своей жизни Боби мог свободно бродить по близлежащим лесам и сельскохозяйственным угодьям.
Кроме того, пес все время находился рядом с другими животными и был «очень общительным». Таким он остается и сейчас: большую часть времени Боби проводит на заднем дворе дома семьи Коста со своими друзьями — четырьмя кошками.
Из‑за своего возраста пес предпочитает много отдыхать. Он спит в кровати после приема пищи и в холодные дни перебирается поближе к огню. В последнее время Боби плохо видит и испытывает трудности с ходьбой.
Помимо этого, у долгожителя нет других серьезных проблем со здоровьем. Хозяин Боби отмечает, что секрет этого, на его взгляд, в питании. Боби пьет много воды (около литра в день) и ест человеческую еду, предварительно вымоченную в воде.
Псу удалось избежать травм по мере взросления и старения. Он получил только один большой шрам в 2018 году, когда попал в клинику, потеряв сознание из‑за проблем с дыханием. Семья Коста регулярно проверяет здоровье питомца.
«Боби — особенный, потому что смотреть на него значит вспоминать людей, которые были частью нашей семьи и, к сожалению, уже не с нами, как мой отец, мой брат или мои бабушка с дедушкой. Боби представляет эти поколения», — поделился Лионель Коста, которому на момент рождения Боби было восемь лет.