26-летнюю британскую кошку Флосси включили в Книгу рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса назвала кошку Флосси, живущую в Великобритании, самой старой представительницей своего рода в мире на данный момент. Об этом организация рассказала на своем сайте.
Флосси скоро исполнится 27 лет. По словам представителей Книги рекордов Гиннеса, кошка«может быть такой же красивой и игривой, как котенок, но она взрослая леди». Если бы Флосси была человеком, продолжительность ее жизни составляла бы 120 лет.
К своему преклонному возрасту рекордсменке удалось сохранить неплохое здоровье, хотя она плохо видит и ничего не слышит. Тем не менее, Флосси остается приветливым питомцем, любящим ласку.
В течение своей жизни Флосси жила с разными хозяевами. Ее нынешняя владельца Вики утверждает, что кошка по сей день крайне любопытна и быстро адаптируется к новым условиям, несмотря на проблемы со слухом и зрением.
К Вики старушка попала только в 2022 году после того, как оказалась на попечении благотворительной организации Cats Protection. Туда Флосси попала после смерти своего предыдущего хозяина, у которого она жила с 1995 года.
В течение нескольких лет родственники мужчины заботились о кошке, но затем сестра экс-владельца Флосси умерла, а его сын не смог больше ухаживать за стареющим питомцем. Он принял трудное решение доверить любимицу волонтерам.
«Он обратился к нам за помощью, когда это было в интересах Флосси. Ответственное владение кошкой — это когда кто‑то думает о потребностях животного в первую очередь, а уже потом о своих чувствах», — отметили в Cats Protection.
Флосси быстро поладила с новой хозяйкой. По словам Вики, первые несколько ночей кошка шумела, поскольку не видела в темноте и была озадачена новой обстановкой. Теперь же она спокойно спит по ночам на одной кровати с владелицей.
Флосси — старейшая среди живущих кошка, но далеко не абсолютная рекордсменка-долгожитель. Самую долгую жизнь прожил, согласно зафиксированным данным, кот Крем-Пуфф из Техаса. Он скончался в возрасте 38 лет и 3 дней.