Совфед: необходимости в новой мобилизации нет

Минобороны не нуждается в проведении новой волны мобилизации в России. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета федерации Виктор Бондарев, пишет РИА «Новости».
«Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал он.
Политик добавил, что решение о мобилизации принимают президент и Минобороны, и осудил людей, которые пытаются спрогнозировать события.
«Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих и так далее, которые просто нагнетают, а некоторые, может быть, специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство», — заявил Бондарев.
21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация по указу Владимира Путина. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизационное задание — призвать 300 тыс. призывников — выполнено.