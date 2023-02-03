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Совфед: необходимости в новой мобилизации нет

Виктория Шанина
Вчера в 23:08

Минобороны не нуждается в проведении новой волны мобилизации в России. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета федерации Виктор Бондарев, пишет РИА «Новости».

«Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал он.

Политик добавил, что решение о мобилизации принимают президент и Минобороны, и осудил людей, которые пытаются спрогнозировать события.

«Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих и так далее, которые просто нагнетают, а некоторые, может быть, специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство», — заявил Бондарев.

21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация по указу Владимира Путина. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизационное задание — призвать 300 тыс. призывников — выполнено.

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Совет Федерации
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Виктор БондаревВладимир ПутинСергей Шойгу
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