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Умер российский рэпер Yung Trappa

Виктория Шанина
Сегодня в 18:00

В возрасте 27 лет скончался российский хип-хоп-исполнитель Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa. Об этом сообщается в официальном паблике артиста в соцсети «ВКонтакте».

«Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими от остановки сердца», — говорится в сообщении.

«Осторожно, новости» написали о смерти артиста примерно на полчаса раньше, чем паблик. По данным телеграм-канала, одна из возможных причин произошедшего — передозировка наркотиков.

Тело Ширяева обнаружили в квартире жилого дома на Дровяной улице в Петербурге, пишут «Осторожно, новости». Друзья и коллеги собирают деньги для семьи рэпера, чтобы его мать смогла закрыть долги сына.

10 января Владислав Ширяев вышел из СИЗО. Он провел под арестом более года по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Дела на него были заведены на основании заявлений двух 18-летних девушек.

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