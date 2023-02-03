Умер российский рэпер Yung Trappa

В возрасте 27 лет скончался российский хип-хоп-исполнитель Владислав Ширяев, известный под псевдонимом Yung Trappa. Об этом сообщается в официальном паблике артиста в соцсети «ВКонтакте».
«Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими от остановки сердца», — говорится в сообщении.
«Осторожно, новости» написали о смерти артиста примерно на полчаса раньше, чем паблик. По данным телеграм-канала, одна из возможных причин произошедшего — передозировка наркотиков.
Тело Ширяева обнаружили в квартире жилого дома на Дровяной улице в Петербурге, пишут «Осторожно, новости». Друзья и коллеги собирают деньги для семьи рэпера, чтобы его мать смогла закрыть долги сына.
10 января Владислав Ширяев вышел из СИЗО. Он провел под арестом более года по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Дела на него были заведены на основании заявлений двух 18-летних девушек.