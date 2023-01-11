Yung Trappa вернулся из СИЗО домой. Но его уголовное дело об изнасиловании не закрыли

Yung Trappa провел под арестом более года. На него заведены два уголовных дела — по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Заявление на рэпера подали две 18-летние девушки. По словам одной из них, Trappa изнасиловал ее в коттедже в Ленобласти, где компания праздновала Хеллоуин. В комнате с ней находилась ее подруга.