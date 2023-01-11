Yung Trappa вернулся из СИЗО домой. Но его уголовное дело об изнасиловании не закрыли

Российский хип-хоп-исполнитель Владислав Ширяев (Yung Trappa) вернулся из СИЗО домой. Об этом он рассказал в своем инстаграме*.
Артист пообещал, что вскоре выпустит микстейп «JP3». Неделей ранее он анонсировал проект Trappa.io — платформу, где можно будет слушать его треки до официального релиза и неопубликованные на других площадках материалы.
Yung Trappa провел под арестом более года. На него заведены два уголовных дела — по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Заявление на рэпера подали две 18-летние девушки. По словам одной из них, Trappa изнасиловал ее в коттедже в Ленобласти, где компания праздновала Хеллоуин. В комнате с ней находилась ее подруга.
Музыкант отрицал все обвинения, уверяя, что секс был по обоюдному согласию.
Как отмечает «Фонтанка», уголовные дела на хип-хоп-исполнителя не закрыли. Его отпустили под подписку о невыезде, поскольку в конце прошлого года у Ширяева истек предельный срок задержания. Дело шло к суду, но прокуратура вернула его следствию, чтобы опросить еще двух свидетелей.
Yung Trappa уже отбывал срок в тюрьме. В 2016-м ему дали пять с половиной лет колонии за хранение и распространение наркотиков. До этого, пока шло следствие, он отсидел еще год и три месяца в СИЗО.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.