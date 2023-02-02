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Сбербанк начал продавать дирхамы — валюту ОАЭ

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:38

Сбербанк начал продавать наличные дирхамы ОАЭ в нескольких отделениях Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Приобрести и продать наличные дирхамы можно в пяти офисах компании на улицах Большая Якиманка, Брянской, Вавилова, Земляной Вал и Сретенке.

В банке уточнили, что сейчас услуга работает в тестовом режиме, чтобы выяснить ее востребованность. По мере спроса количество офисов, работающих с этой валютой, будет увеличиваться.

«ОАЭ, с одной стороны, популярное туристическое направление для россиян, с другой — активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ранее Центробанк начал устанавливать курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. В перечень вошли: грузинский лари, дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

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