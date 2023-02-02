«ОАЭ, с одной стороны, популярное туристическое направление для россиян, с другой — активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.