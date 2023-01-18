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ЦБ начал устанавливать курсы рубля к грузинскому лари и еще восьми валютам

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:39

Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. Об этом сказано в заявлении регулятора.

В перечень вошли: грузинский лари, дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.

В ЦБ подчеркнули, что официальные курсы валют по отношению к рублю будут устанавливаться, начиная с 18 января. Таким образом, перечень Банка России увеличился до 43 валют.

Официальный курс валют устанавливается только в рабочие дни и без обязательства покупать или продавать валюту по этому курсу. Курс Центробанка используется для расчета таможенных пошлин, отчетности, расчета НДФЛ с дивидендов в иностранной валюте и другого.

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Банк России
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