Производители опасаются дефицита сметаны в России, если Европа введет санкции на закваски

В России не будет сметаны, если Европа введет санкции на молочные закваски. Об этом заявил в интервью РБК основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.
По его словам, у российских производителей молочных продуктов в этой области «тотальная зависимость». Бачин отмечает, что в стране молочные закваски произвести не получится, и «это проблема стратегического уровня».
Предприниматель уточнил, что прежде всего речь идет о биозаквасках, которые используются для производства кисломолочной продукции и сыроделия. Он отметил, что доля импортных заквасок на российском рынке — 90%. А кроме экспериментальной фабрики в Угличе и маленьких лабораторий, их в РФ никто не производит.
Директор Молочного союза России Людмила Маницкая в разговоре с Daily Storm отвергла заявление Бачина. По ее словам, в стране достаточно заквасок, и проблем со сметаной не будет «в ближайшие 300 лет».
«У нас есть две большие биофабрики, которые выпускают закваски. В социалистическое время они покрывали весь объем молочной продукции, тогда как у нас потребление было не 200 килограмм на человека, а 325! Эти фабрики как существовали, так и существуют, способны выпускать и покрывать потребности всей страны», — заявила она, согласившись, что «наши фабрики немножечко поотстали».
Ранее о дефиците запчастей и оборудования из‑за санкций сообщили российские типографии. По словам представителей отрасли, порядка 90% техники в типографиях — «из недружественных стран».