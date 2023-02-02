Производители опасаются дефицита сметаны в России, если Европа введет санкции на закваски

«У нас есть две большие биофабрики, которые выпускают закваски. В социалистическое время они покрывали весь объем молочной продукции, тогда как у нас потребление было не 200 килограмм на человека, а 325! Эти фабрики как существовали, так и существуют, способны выпускать и покрывать потребности всей страны», — заявила она, согласившись, что «наши фабрики немножечко поотстали».