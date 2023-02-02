На Филиппа Киркорова подали иск из‑за выступления с крестом

Православный активист Михаил Феодориди подал иск в Таганский суд Москвы к певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает ТАСС.
Феодориди требует компенсацию морального вреда в миллион рублей за оскорбление религиозных чувств из‑за выступления певца, где в качестве сценического объекта использовался крест.
Представитель Киркорова Александр Добровинский выступил в его защиту, сказав, что номер задумывался как поклонение Марии Магдалине.
«Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — заключил он.
Крест появился на выступлении Киркорова 22 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Концерт был приурочен к 55-летию артиста. Во время исполнения «Марии Магдалены» певец встал на крест и спел с него.
В мае православное общество «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих на Киркорова. Полиция заводить дело отказалась.