«Царьград» потребовал возбудить уголовное дело на Филиппа Киркорова за номер с крестом

Разумовский утверждает, что «Царьград» получил множество жалоб от православных, которых возмутил сценический номер Киркорова, где он танцует на кресте.

Православное общество «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих на Филиппа Киркорова . Обращение руководителя правозащитного центра «Царьграда» Андрея Разумовского на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова опубликовало издание Ura.ru.

«Крест — символ распятия Христа, являющийся одним из основных символов и объектов почитания в Православии, — в указанном эпизоде публично продемонстрирован поваленным набок, а Киркоров долгое время попирает его ногами в окружении преклоняющихся перед ним людей», — говорится в обращении «Царьграда».

По мнению Разумовского, декорации, костюмы и танец в номере создают у зрителей «впечатление заведомо антихристианского (а по сути — сатанинского) действа. «Царьград» просит привлечь к уголовной ответственности Киркорова и всех участников и организаторов шоу, а также запретить певцу повторять этот номер во время его намеченного тура.