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HBO закроет сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:21

HBO Max объявил о закрытии двух сериалов DC — «Титаны» и «Роковой патруль». Они завершатся на четвертом сезоне, сообщает Deadline.

«Титаны» и «Роковой патруль» были хорошо приняты критиками, получив высокие оценки на Rotten Tomatoes. В настоящий момент у обоих шоу выходят новые эпизоды, которые и поставят финальную точку.

«За четыре сезона поклонники полюбили „Титанов“ и „Роковой патруль“, вложив душу в их испытания и невзгоды, а также в их легендарные битвы, снова и снова спасающие мир», — рассказал представитель стрим-сервиса.

Сериалы завершаются наряду с другими проектами DC, которые подверглись пересмотру после недавнего назначения новых руководителей: Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Они планируют полностью поменять киновселенную DC, чтобы объединить фильмы и сериалы в одно целое.

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