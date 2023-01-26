HBO закроет сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»

HBO Max объявил о закрытии двух сериалов DC — «Титаны» и «Роковой патруль». Они завершатся на четвертом сезоне, сообщает Deadline.
«Титаны» и «Роковой патруль» были хорошо приняты критиками, получив высокие оценки на Rotten Tomatoes. В настоящий момент у обоих шоу выходят новые эпизоды, которые и поставят финальную точку.
«За четыре сезона поклонники полюбили „Титанов“ и „Роковой патруль“, вложив душу в их испытания и невзгоды, а также в их легендарные битвы, снова и снова спасающие мир», — рассказал представитель стрим-сервиса.
Сериалы завершаются наряду с другими проектами DC, которые подверглись пересмотру после недавнего назначения новых руководителей: Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Они планируют полностью поменять киновселенную DC, чтобы объединить фильмы и сериалы в одно целое.