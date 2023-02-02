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Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд может снять хоррор «Болотная тварь»

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:16

Режиссер Джеймс Мэнголд, известный как постановщик «Прерванной жизни» и «Логана», ведет переговоры о постановке хоррора «Болотная тварь». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Проект, который руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран анонсировали 31 января, находится на ранней стадии разработки. Однако у фильма уже появились некоторые арт-концепты — один из них Мэнголд опубликовал в твиттере.

Ганн перепостил рисунок, на котором изображен главный герой будущей ленты. Когда она будет снята, пока неясно. Источники THR утверждают, что работа над лентой займет несколько лет. Также неизвестно, кто будет в ней участвовать.

Предположительно «Болотная тварь» станет следующим проектом Мэнголда после завершения работы над пятой частью «Индианы Джонса». Фильм расскажет, по словам Ганна и Сафрана, о «темном происхождении» персонажа.

Персонаж Болотной твари был создан писателем Леном Уэйном и художником Райтсоном (Wrightson) в 1971 году. В 1980-х над историей персонажа работал легендарный Алан Мур. В кино герой появился впервые в 1982 году — в фильме Уэса Крейвена.

Последняя на данный момент попытка экранизировать комиксы о Болотной твари была предпринята в 2019 году. Тогда экраны вышел сериал из десяти эпизодов — его закрыли сразу после премьеры, несмотря на положительные отклики аудитории.

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