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В Совбезе заявили, что уехавшие от мобилизации россияне «поставили подножку» родине

Семён Гудошников
Вчера в 22:39

Россияне, которые уехали из страны из‑за мобилизации, «поставили подножку» родине. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов. По его словам, у граждан есть не только права, но и обязанности.

«Специальная военная операция высветила людей — кто подставит Родине плечо, а кто — подножку. Имена и тех, и других теперь известны. В некоторых странах Европы в ресторанах висят объявления со словами „Добро пожаловать, русские трусы“, а официанты приступают к обслуживанию беглецов только после их признании о несогласии с действиями Кремля», — сказал он.

Сенатор считает, что уехавшие бросили свою страну и изменили родным, сложившим за отечество голову. По его мнению, они «предают память страны в глазах тех, кто проливал за нее кровь».

«Трудно даже предположить, как можно жить с позором беглеца. Мобилизация показала, что некоторые граждане знают только свои права, но не имеют представления об обязанностях. Привыкли требовать от государства только блага, но даже мысли не допускают о взаимности, чтобы откликнуться на призыв Родины», — говорит Мухитов.

В середине января председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у «негодяев», покинувших Россию. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ответил, что по законам конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. «О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи», — подчеркнул тогда он. Позже Клишас отметил, что конфискацию имущества за оскорбление Российской армии можно включить в Уголовный кодекс, но для этого нужны соответствующие поправки.

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теги
Совет безопасности РФГосдумаСовет Федерации
люди
Андрей КлишасВячеслав ВолодинНаиль Мухитов
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