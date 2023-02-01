В Совбезе заявили, что уехавшие от мобилизации россияне «поставили подножку» родине

В середине января председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у «негодяев», покинувших Россию. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ответил, что по законам конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. «О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи», — подчеркнул тогда он. Позже Клишас отметил, что конфискацию имущества за оскорбление Российской армии можно включить в Уголовный кодекс, но для этого нужны соответствующие поправки.