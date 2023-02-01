Валерий Рашкин не смог обжаловать свой приговор за убийство лося

22 апреля 2022 года экс-депутата приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021-го Рашкин вместе с компаньонами выследил и застрелил лося из принадлежащего ему карабина, не имея на это разрешения.