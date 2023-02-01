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Валерий Рашкин не смог обжаловать свой приговор за убийство лося

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:56

Бывший депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин не смог обжаловать приговор за убийство лося. Об этом сообщают «Ведомости».

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове не нашел оснований для отмены вступивших в законную силу решений в отношении экс-депутата. Там также добавили, что второй осужденный по этому делу, Александр Гношев, судебное решение обжаловать не стал.

Это не первый раз, когда Рашкин пытается обжаловать приговор. В 2022 году его адвокаты подавали апелляцию, но суд оставил ее без удовлетворения.

22 апреля 2022 года экс-депутата приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021-го Рашкин вместе с компаньонами выследил и застрелил лося из принадлежащего ему карабина, не имея на это разрешения.

Сперва депутат заявлял, что нашел тушу, но позже признался в убийстве животного. По его словам, он принял лося за кабана и не знал об отсутствии разрешения.

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