Валерий Рашкин не смог обжаловать свой приговор за убийство лося

Бывший депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин не смог обжаловать приговор за убийство лося. Об этом сообщают «Ведомости».
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове не нашел оснований для отмены вступивших в законную силу решений в отношении экс-депутата. Там также добавили, что второй осужденный по этому делу, Александр Гношев, судебное решение обжаловать не стал.
Это не первый раз, когда Рашкин пытается обжаловать приговор. В 2022 году его адвокаты подавали апелляцию, но суд оставил ее без удовлетворения.
22 апреля 2022 года экс-депутата приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года по делу о незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021-го Рашкин вместе с компаньонами выследил и застрелил лося из принадлежащего ему карабина, не имея на это разрешения.
Сперва депутат заявлял, что нашел тушу, но позже признался в убийстве животного. По его словам, он принял лося за кабана и не знал об отсутствии разрешения.