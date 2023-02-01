Росавиация: более 180 самолетов иностранного производства «очищены» от зарубежной регистрации

Более 180 самолетов иностранного производства, которые используют российские авиакомпании, сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии. Об этом в интервью РБК рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.
По его словам, после введения западных санкций против российской авиаотрасли Росавиация начала «очищать» самолеты от двойной регистрации (когда воздушное судно находится в реестрах двух стран) — теперь они находятся исключительно в российской регистрации. Эту работу ведомство планирует продолжить.
«Авиакомпании работают в этом направлении. Со стороны российских компаний имеется заинтересованность ускорить процесс. Но диалог в некоторых случаях достаточно сложный», — сказал Нерадько.
Он добавил, что сразу после введения санкций Росавиация неоднократно пыталась связаться с бермудскими и ирландскими коллегами, но они «приняли политические решения, идущие вразрез с международной практикой». «Ввели ограничения без обсуждения и продолжают пока оставаться на таких позициях», — заявил глава ведомства.
Всего за прошлый год Росавиация проверила техническое состояние 647 воздушных судов, которые были зарегистрированы в российском реестре. Из них на 600 самолетов были выданы сертификаты летной годности, остальные неисправны либо находятся на техобслуживании, отметил Нерадько.
До начала спецоперации российские авиаперевозчики эксплуатировали более 800 воздушных судов, зарегистрированных за рубежом. Из них 768 имели регистрацию на Бермудах, 37 — в Ирландии. Но в марте 2022-года обе страны приостановили сертификаты летной годности воздушных судов российских авиакомпаний.
Владимир Путин разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге. Из‑за этого самолеты оказались зарегистрированы в реестрах сразу нескольких стран, поскольку власти Бермуд и Ирландии отказались автоматически исключать суда из своих реестров. Двойная регистрация запрещена международными правилам, поэтому многие страны, включая Турцию, отказались обслуживать рейсы с такими самолетами, включая транзитные.