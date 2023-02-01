Росавиация: более 180 самолетов иностранного производства «очищены» от зарубежной регистрации

По его словам, после введения западных санкций против российской авиаотрасли Росавиация начала «очищать» самолеты от двойной регистрации (когда воздушное судно находится в реестрах двух стран) — теперь они находятся исключительно в российской регистрации. Эту работу ведомство планирует продолжить.