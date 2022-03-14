Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки Путин внес в Воздушный кодекс и ряд законодательных актов. Помимо регистрации иностранных воздушных судов, перевозчики получат право выдавать им отечественные сертификаты летной годности.

Поправки позволят российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных судов и эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертификацию самолетов будут проводить специализированные центры и испытательные лаборатории, требования к которым определит Минтранс.

Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на сохранение парка воздушных судов — это, в свою очередь, необходимо для бесперебойной работы гражданской авиации. Отмечается, что это одна из антисанкционных мер.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. В ответ на действия российских властей страны Евросоюза и США ввели ряд санкций, в том числе закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

Позже западные страны ввели запрет на поставку новых самолетов в Россию. Производители самолетов потребовали вернуть лайнеры, сданные в лизинг.