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Рами Малек выступит режиссером хоррора. В его основу ляжет подкаст актера «Blackout»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:01

Американский актер Рами Малек, известный по фильмам «Богемская рапсодия» и «Не время умирать», попробует свои силы в режиссуре. Он поставит хоррор по мотивам собственного подкаста «Blackout». Об этом артист рассказал в интервью Madame Figaro.

По словам Малека, фильм будет полностью снят ночью. «Я чувствую, что вылупляюсь ночью, это время, когда я расцветаю. Я люблю тишину, творческий азарт», — пояснил актер.

Действие картины развернется в течение одного вечера в Лос-Анджелесе — городе, где вырос Малек. Артист не раскрыл деталей сюжета будущей ленты, однако сообщил, что не только станет режиссером фильма, но и выступит автором сценария.

«Я хотел бы снимать в местах, которые не показывают в кино. Но в то же время я не хочу раскрывать свои любимые места. С Полом Томасом Андерсоном мы оба выросли там и часто ссоримся. Я говорю ему: «Это ты показываешь в кино все наши секретные места, а потом мы не можем туда вернуться!» — рассказал он.

По словам Малека, он находится «на полпути» к реализации своего проекта. «Не хочу слишком много говорить о нем, потому что он очень дорог моему сердцу», — добавил актер.

Кроме того, Малек выступит продюсером боевика в духе «Беглеца» или «Идентификации Борна». Съемки фильма начнутся в марте 2023 года в Париже. Работу над этим проектом актер охарактеризовал как «мечту».

Также Рами Малек снимется в сериале о звезде немого кино Бастере Китоне. Ему предстоит исполнить главную роль. Над байопиком будут работать, по данным СМИ, Мэтт Ривз («Бэтмен») и Тед Коэн («Наследники»).

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