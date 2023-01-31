Рами Малек выступит режиссером хоррора. В его основу ляжет подкаст актера «Blackout»

«Я хотел бы снимать в местах, которые не показывают в кино. Но в то же время я не хочу раскрывать свои любимые места. С Полом Томасом Андерсоном мы оба выросли там и часто ссоримся. Я говорю ему: «Это ты показываешь в кино все наши секретные места, а потом мы не можем туда вернуться!» — рассказал он.