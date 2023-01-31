Рами Малек выступит режиссером хоррора. В его основу ляжет подкаст актера «Blackout»

Американский актер Рами Малек, известный по фильмам «Богемская рапсодия» и «Не время умирать», попробует свои силы в режиссуре. Он поставит хоррор по мотивам собственного подкаста «Blackout». Об этом артист рассказал в интервью Madame Figaro.
По словам Малека, фильм будет полностью снят ночью. «Я чувствую, что вылупляюсь ночью, это время, когда я расцветаю. Я люблю тишину, творческий азарт», — пояснил актер.
Действие картины развернется в течение одного вечера в Лос-Анджелесе — городе, где вырос Малек. Артист не раскрыл деталей сюжета будущей ленты, однако сообщил, что не только станет режиссером фильма, но и выступит автором сценария.
«Я хотел бы снимать в местах, которые не показывают в кино. Но в то же время я не хочу раскрывать свои любимые места. С Полом Томасом Андерсоном мы оба выросли там и часто ссоримся. Я говорю ему: «Это ты показываешь в кино все наши секретные места, а потом мы не можем туда вернуться!» — рассказал он.
По словам Малека, он находится «на полпути» к реализации своего проекта. «Не хочу слишком много говорить о нем, потому что он очень дорог моему сердцу», — добавил актер.
Кроме того, Малек выступит продюсером боевика в духе «Беглеца» или «Идентификации Борна». Съемки фильма начнутся в марте 2023 года в Париже. Работу над этим проектом актер охарактеризовал как «мечту».