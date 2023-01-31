Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю подсчетов

Музыкальное издание Billboard подсчитало, что прощальный тур британского музыканта Элтона Джона «Farewell Yellow Brick Road Tour» стал самым кассовым в истории. Согласно приведенным данным, сборы от гастролей составили 817,9 млн долларов (57,7 млрд рублей по текущему курсу).
На второй строчке — тур Эда Ширана, посвященный выпуску пластинки «÷» (она же — «Divide»; 2017): выручка от него составила 776,4 млн долларов (54,8 млрд рублей). На третьей — U2 и их турне «360° Tour» с 736,4 млн долларов (52 млрд рублей).
Элтон Джон анонсировал прощальный тур в январе 2018 года и начал его девятью месяцами позднее. Уже сыграно 278 концертов на площадках в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии. Общее число событий, согласно планам музыканта, должно составить 333.
Стриминговый сервис Disney+ выпустит о турне документальный фильм. Лента включит в себя кадры выступлений и подготовительного процесса, архивные материалы и записи из дневников музыканта.