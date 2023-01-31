Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю подсчетов

На второй строчке — тур Эда Ширана, посвященный выпуску пластинки «÷» (она же — «Divide»; 2017): выручка от него составила 776,4 млн долларов (54,8 млрд рублей). На третьей — U2 и их турне «360° Tour» с 736,4 млн долларов (52 млрд рублей).