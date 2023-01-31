СМИ: байопик о Мадонне сняли с производства из‑за неудовлетворенности сценарием со стороны Universal

Байопик о Мадонне, главную роль в котором должна была сыграть Джулия Гарнер («Озарк», «Изобретая Анну»), отменили из‑за недовольства сценарием со стороны студии Universal Pictures, ответственной за производство ленты, пишет Page Six со ссылкой на неназванный источник.
«По большей части он [сценарий] им не нравится. Они хотят, чтобы было попсово и легко, Мадонна же хочет чего‑то более серьезного. Дело зашло в тупик», — заявил собеседник издания.
Он добавил: «Мадонна скорее уйдет в другую студию, чем поменяет сценарий. Она все еще хочет снять фильм, но теперь рассмотрит эту возможность после тура». Именно мировые гастроли исполнительницы ранее называли причиной для отмены съемок.
Согласно информации инсайдера, команду работавших над картиной сценаристов не распустили. Изначально артистка написала сценарий ленты с оскаровским лауреатом Диабло Коди, затем работала над текстом с автором «Девушки в поезде» Эрин Крессидой Уилсон.
Мадонна, по словам источника, понимает, что отбор актеров придется проводить заново, если кто‑то из уже набранного состава окажется недоступен. Изначально в пробах на ее роль участвовали Флоренс Пью, Алекса Деми, Одесса Янг и Биби Рекса.