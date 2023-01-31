СМИ: байопик о Мадонне сняли с производства из‑за неудовлетворенности сценарием со стороны Universal

Он добавил: «Мадонна скорее уйдет в другую студию, чем поменяет сценарий. Она все еще хочет снять фильм, но теперь рассмотрит эту возможность после тура». Именно мировые гастроли исполнительницы ранее называли причиной для отмены съемок.