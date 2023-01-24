Variety: байопик о Мадонне с Джулией Гарнер в главной роли не снимут из‑за гастролей певицы

Байопик о Мадонне, главную роль в котором исполнит Джулия Гарнер, не состоится из‑за мирового тура певицы, которая сама планировала срежиссировать фильм о себе. Об этом сообщил Variety.
По информации издания, проект больше не находится в разработке у киностудии Universal Pictures. Мадонна, впрочем, не оставляет надежд снять фильм о своей жизни, но вернется к нему, очевидно, после мировых гастролей.
Ни сама певица, ни представители кинокомпании, ни Гарнер не подтвердили информацию об отмене картины. Известно, что Мадонна работала над сценарием будущего фильма вплоть до конца 2022 года.
Изначально артистка создала текст ленты с лауреатом премии «Оскар» Диабло Коди, а затем работала над ним с автором «Девушки в поезде» Эрин Крессидой Уилсон. Кастинг главной героини состоялся в июне.
В прослушиваниях на роль Мадонны участвовали Флоренс Пью, Алекса Деми, Одесса Янг и Бебе Рекса. Фильм должны были продюсировать Эми Паскаль, Сара Замбрено и давний менеджер Мадонны Гай Озири.