Аня Тейлор-Джой намекнула на продолжение сериала «Ход королевы»

Актриса Аня Тейлор-Джой намекнула в своих соцсетях на продолжение сериала «Ход королевы». Официального анонса от Netflix пока не было.
«Ход королевы-2», — написала она в твиттере. Спустя несколько минут актриса удалила свой пост.
Был ли написан пост в шутку или нет, пока неясно. Ранее создатель сериала Скотт Фрэнк говорил, что не планирует снимать продолжение, так как история закончена, а ее продление испортило бы изначальный замысел.
«Ход королевы» вышел на Netflix в 2020 году. Тогда же он стал самым просматриваемым мини-сериалом на стриминге.
Шоу основано на одноименном романе Уолтера Тевиса, действие которого разворачивается в 1950-е годы. Главная героиня Бет Хармон — вундеркинд-сирота, которая стермится стать величайшей шахматисткой мира. При этом она борется со своими эмоциональными проблемами, а также наркотической и алкогольной зависимостью.