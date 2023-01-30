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Аня Тейлор-Джой намекнула на продолжение сериала «Ход королевы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:00

Актриса Аня Тейлор-Джой намекнула в своих соцсетях на продолжение сериала «Ход королевы». Официального анонса от Netflix пока не было.

«Ход королевы-2», — написала она в твиттере. Спустя несколько минут актриса удалила свой пост.

Был ли написан пост в шутку или нет, пока неясно. Ранее создатель сериала Скотт Фрэнк говорил, что не планирует снимать продолжение, так как история закончена, а ее продление испортило бы изначальный замысел.

«Ход королевы» вышел на Netflix в 2020 году. Тогда же он стал самым просматриваемым мини-сериалом на стриминге.

Шоу основано на одноименном романе Уолтера Тевиса, действие которого разворачивается в 1950-е годы. Главная героиня Бет Хармон — вундеркинд-сирота, которая стермится стать величайшей шахматисткой мира. При этом она борется со своими эмоциональными проблемами, а также наркотической и алкогольной зависимостью.

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