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«Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом на Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:44

Сериал «Ход королевы», основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса, стал самой успешной премьерой стримингового сервиса Netflix среди мини-сериалов. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

За первый месяц шоу о талантливой шахматистке посмотрело рекордное число зрителей: по всему миру сериал с Аней Тэйлор-Джой в главной роли заинтересовал пользователей 62 млн аккаунтов.

«Я одновременно польщен и ошеломлен откликом. Это просто далеко за пределами того, что кто‑либо из нас мог представить. <…> Мы очень благодарны, что так многие нашли время, чтобы посмотреть наше шоу. И мы с нетерпением ждем наш следующий сериал «Yahtzee», — сказал шоураннер «Хода королевы» Скотт Фрэнк.

«Ход королевы» стал абсолютным лидером среди художественных мини-сериалов платформы, однако один документальный проект Netflix мог бы составить ему конкуренцию: «Король тигров» набрал за первые четыре недели 64 млн просмотров. Мини-сериал рассказывал об укротителе и YouTube-звезде Джо Экзотике.

Исполнительный директор Netlix Питер Фридлендер связывает популярность «Хода королевы» с ярким персонажем, блистательно сыгранным Аней Тэйлор-Джой. По его словам, непростая жизнь шахматистки отзывается в сердцах зрителей.

«У нее были проблемы на каждом шагу, и все же она невероятно решительна, уникальная и непримирима в приближении к жизни и тому, кем она является и кем хочет быть», — отметил Фридлендер, ранее работавший со Скоттом над сериалом «Забытые Богом».

В конце октября Бруклинский музей представил онлайн-выставку костюмов из сериалов «Ход королевы» и «Корона». Чуть ранее «Афиша Daily» опубликовала свою рецензию на успешный сериал «Ход королевы».

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