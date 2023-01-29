Сабато де Сарно стал креативным директором Gucci

Старший модельер Valentino Сабато де Сарно назначен креативным директором Gucci. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз модного дома.
Перед ним поставлена задача возродить бренд, который в 2021 году принес две трети прибыли корпорации Kering. Свою дебютную коллекцию для Gucci де Сарно представит на Неделе моды в Милане в сентябре 2023 года.
«Я горжусь тем, что присоединяюсь к дому с такой необычной историей и наследием, который на протяжении многих лет принимал и лелеял ценности, в которые я верю. Я тронут и рад внести свой вклад в творческое видение бренда», — сказал де Сарно.
Модельер начал свою карьеру в Prada в 2005 году. Затем он перешел в Dolce & Gabbana, а в 2009 году в Valentino. Там де Сарно занимал несколько должностей, работая в тесном сотрудничестве с главным дизайнером Пьерпаоло Пиччоли.
В ноябре 2022 года Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci. «Бывают времена, когда пути расходятся из‑за разных точек зрения», — прокомментировал он свой уход, не уточнив подробностей.