Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci

Микеле стал креативным директором Gucci в 2015 году, сменив Фриду Джаннини, которая занимала этот пост с 2002 года. До этого Микеле работал в бренде на самых разных позициях — от дизайнера сумок до заместителя креативного директора по изделиям из кожи. Под его руководством резко изменилась эстетика Gucci — появились узнаваемая избыточность декора, смешение принтов и фактур, блузы с бантами и оборками.