Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле покидает свой пост. Об этом говорится на сайте компании Kering, которая владеет брендом.
«Бывают времена, когда пути расходятся из‑за разных точек зрения», — прокомментировал Микеле свой уход, не уточнив подробностей.
По словам источника WWD, Kering просил креативного директора решительно изменить дизайн продукции, но тот отказался это сделать. Другой собеседник издания сообщил, что председатель правления и главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино намерен «изменить темпы развития звездного бренда группы».
Микеле стал креативным директором Gucci в 2015 году, сменив Фриду Джаннини, которая занимала этот пост с 2002 года. До этого Микеле работал в бренде на самых разных позициях — от дизайнера сумок до заместителя креативного директора по изделиям из кожи. Под его руководством резко изменилась эстетика Gucci — появились узнаваемая избыточность декора, смешение принтов и фактур, блузы с бантами и оборками.