Работавший над «Аватаром» художник показал, как выглядели самые первые изображение на’ви

Во время просмотра концептов Кэмерон узнал биолюминесценцию морского слизня на лбу пожилого пандорианца и даже произнес его научное название. Пепе сказал, что тогда был удивлен познаниями постановщика, а спустя годы работы с ним понял, что тот любит науку о флоре и фауне, антропологию и этнологию.