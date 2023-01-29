Работавший над «Аватаром» художник показал, как выглядели самые первые изображение на’ви

Концепт-художник Джозеф С.Пепе опубликовал в своем инстаграме* первую версию образа представителя народа на’ви из «Аватара». На изображении видно пожилого пандорианца с рисунком на лбу. Автор поделился историей его создания.
В 2004 году Пепе пригласили в офис Lightstorm Entertainment в Санта-Монике, чтобы прочитать сценарий «Аватара» и получить описание на’ви. Художнику и его коллегам дали две недели на создание «чего‑то нового», которое потом увидит Джеймс Кэмерон. Режиссер предупредил Пепе, что фильм будет фотореалистичным, и художник почувствовал «чрезвычайное давление».
Во время просмотра концептов Кэмерон узнал биолюминесценцию морского слизня на лбу пожилого пандорианца и даже произнес его научное название. Пепе сказал, что тогда был удивлен познаниями постановщика, а спустя годы работы с ним понял, что тот любит науку о флоре и фауне, антропологию и этнологию.
За неделю «Аватар: Путь воды» переместился сразу на две строчки вверх в рейтинге самых кассовых фильмов в истории. Сиквел Джеймса Кэмерона занял четвертое место, оставив позади «Звездные войны: Пробуждение силы». Теперь в топе сразу три проекта режиссера — «Аватар», «Титаник» и «Путь воды».
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