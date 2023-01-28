Green Day переиздали альбом «Nimrod», а заодно дали послушать демо песни «Black Eyeliner»

В начале января Green Day сыграли сет из 23 кавер-версий на панк- и рок-хиты в честь Нового года. На один вечер группа сменила название на The Coverups — этот кавер-проект возник в 2018 году и ныне состоит из лидера группы Билли Джо Армстронга, басиста Майка Дернта и музыканта из живого состава группы Джейсона Уайта.