Green Day переиздали альбом «Nimrod», а заодно дали послушать демо песни «Black Eyeliner»

Американская поп-панк-группа Green Day опубликовала «Nimrod XX» — переиздание своего пятого альбома «Nimrod», приуроченное к его 20-летнему юбилею. На нем можно послушать демо песни «Black Eyeliner».
«Black Eyeliner» музыканты разделили на две песни — «Church On Sunday» из следующего за «Nimrod» альбома «Warning» и «Kill Your Friends» из «Love Is For Losers». В первом треке можно услышать те же строчки, а во втором — аккорды.
«Nimrod XX» также включает другие ранее не издававшиеся демо — «You Irritate Me» и «Tre Polka».
В ноябре прошлого года Green Day объявили, что работают над четырнадцатым альбомом. Его название и дата релиза пока не раскрываются. Последняя к текущему моменту большая запись Green Day «Father of All…» увидела свет в 2020 году.
В начале января Green Day сыграли сет из 23 кавер-версий на панк- и рок-хиты в честь Нового года. На один вечер группа сменила название на The Coverups — этот кавер-проект возник в 2018 году и ныне состоит из лидера группы Билли Джо Армстронга, басиста Майка Дернта и музыканта из живого состава группы Джейсона Уайта.