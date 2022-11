Green Day объявили, что работают над четырнадцатым альбомом

Последняя к текущему моменту большая запись Green Day «Father of All…» увидела свет в 2020 году. Перечисляя музыкантов, повлиявших на звучание пластинки, лидер группы Билли Джо Армстронг назвал глэм-рокеров T.Rex и Mott the Hoople, а также женский соул-коллектив Martha and the Vandellas.