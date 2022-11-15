Green Day объявили, что работают над четырнадцатым альбомом

Вот как о «Father of All…» отозвалась после его выхода музредакция «Афиши Daily»: «Главная группа поп-панка заиграла ретро-рок. Ну, как ретро: это все больше напоминает музыку для молодежной комедии, в которой очень условно воспроизведены шестидесятые».