Green Day объявили, что работают над четырнадцатым альбомом

Американская поп-панк-группа Green Day объявила, что записывает новый альбом — для коллектива он станет четырнадцатым по счету. Сообщение цитирует NME.
Музыканты рассказали, что работа над пластинкой ведется в Лос-Анджелесе и Лондоне, — и не предоставили никаких других данных. Название альбома и дата его релиза пока не раскрываются.
Последняя к текущему моменту большая запись Green Day «Father of All…» увидела свет в 2020 году. Перечисляя музыкантов, повлиявших на звучание пластинки, лидер группы Билли Джо Армстронг назвал глэм-рокеров T.Rex и Mott the Hoople, а также женский соул-коллектив Martha and the Vandellas.
Вот как о «Father of All…» отозвалась после его выхода музредакция «Афиши Daily»: «Главная группа поп-панка заиграла ретро-рок. Ну, как ретро: это все больше напоминает музыку для молодежной комедии, в которой очень условно воспроизведены шестидесятые».