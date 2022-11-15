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Green Day объявили, что работают над четырнадцатым альбомом
Денис Ламехов
Сегодня в 18:05

Американская поп-панк-группа Green Day объявила, что записывает новый альбом — для коллектива он станет четырнадцатым по счету. Сообщение цитирует NME.

Музыканты рассказали, что работа над пластинкой ведется в Лос-Анджелесе и Лондоне, — и не предоставили никаких других данных. Название альбома и дата его релиза пока не раскрываются.

Последняя к текущему моменту большая запись Green Day «Father of All…» увидела свет в 2020 году. Перечисляя музыкантов, повлиявших на звучание пластинки, лидер группы Билли Джо Армстронг назвал глэм-рокеров T.Rex и Mott the Hoople, а также женский соул-коллектив Martha and the Vandellas.

Вот как о «Father of All…» отозвалась после его выхода музредакция «Афиши Daily»: «Главная группа поп-панка заиграла ретро-рок. Ну, как ретро: это все больше напоминает музыку для молодежной комедии, в которой очень условно воспроизведены шестидесятые».

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