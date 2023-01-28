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Мэру Омска показалось, что радужные голуби в городе напоминают символику ЛГБТ. Проект доработают

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:07

На набережной в центре Омска решили установить разноцветных бетонных голубей. Мэр города Сергей Шелест и художественно-экспертный совет увидели в цветовой гамме проекта схожести с символикой ЛГБТ, передает «Омск-информ».

Автор проекта, организатор фестиваля «Интерьеры улиц» Юлия Ковалевская, и предприниматель Алексей Глазачев с помощью радужных голубей хотели показать легкость и жизнерадостность, отмечает местный портал. Шелесту показалось другое.

«Во-первых, меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Во-вторых, вы видите, что творится с нашими памятниками, которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций, их ломают. Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 процентов, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — заявил мэр Омска.

Проект отправили на доработку. Члены художественно-экспертного совета решили, что в композиции должен преобладать белый цвет, и предложили пересмотреть площадку для установки.

Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря. Он запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста, среди подростков нельзя распространять любую информацию о негетеросексуальных связях. Документ предполагает штрафы до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей — для должностных лиц и до 5 млн — для юридических.

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Владимир ПутинСергей ШелестЮлия КовалевскаяАлексей Глазачев
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