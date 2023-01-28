Мэру Омска показалось, что радужные голуби в городе напоминают символику ЛГБТ. Проект доработают

«Во-первых, меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Во-вторых, вы видите, что творится с нашими памятниками, которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций, их ломают. Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 процентов, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — заявил мэр Омска.